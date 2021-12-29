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В центре Гамалеи раскрыли сроки начала продаж назальной вакцины от COVID-19

Продажа назальной вакцины от COVID-19 «Спутник V» запланирована на I квартал 2022 года

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Назальную вакцину от COVID-19 «Спутник V» начнут продавать в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте препарата со ссылкой на центр имени Гамалеи.

Представители центра подчеркнули эффективность новой формы вакцины при омикрон-штамме коронавируса. Вакцина не только обеспечивает иммунную систему защитой от омикрона, но и предотвращает его распространение, отмечается в сообщении.

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1 декабря

О том, что фармкомпания разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая впрыскивается пациенту через нос, стало известно в октябре 2021 года. Исследования планировалось завершить до 31 декабря.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России могут появиться две назальные вакцины от коронавируса на основе отечественного препарата «Спутник V».

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Никита Абрамов
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