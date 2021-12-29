К бывшему главе российского города пришли с обысками

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего главы администрации Назрани Алихана Тумгоева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, оперативно-следственные мероприятия проходят в доме экс-мэра с раннего утра. Силовики приехали на нескольких машинах и перекрыли доступ к территории. Причина обысков пока не уточняется.

Тумгоев занимал пост главы Назрани с января 2012 года. Он оставил должность 24 сентября 2019 года в связи с истечением срока полномочий.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыск в министерстве культуры Оренбургской области в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями. Дело связано с финансированием работ местной строительной компании. В ее офисе силовики также провели обыски.