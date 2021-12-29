Кадр: фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Россияне назвали самый любимый новогодний фильм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные поисковой системы онлайн-кинотеатра IVI.

Большинство граждан России в новогоднюю ночь предпочитают смотреть картину 1975 года выпуска «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. Отмечается, что 1 января 2021 года эту мелодраму посмотрели больше половины пользователей сервиса — 58,5 процента.

Американскую кинокомедию «Один дома» выбрали 17 процентов пользователей сервиса, а фильм «Иван Васильевич меняет профессию» — 13 процентов зрителей. Первую пятерку списка замкнули «Гринч — похититель Рождества», а также «Гарри Поттер и философский камень».

Ранее результаты опроса ВЦИОМ подтвердили, что самыми любимыми новогодними фильмами россиян являются «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома». По мнению респондентов, лучшей российской новогодней картиной, снятой в последнее время, стали «Елки».