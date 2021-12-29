Украинская модель с аномально большими щеками показала фото до пластики

Украинская модель и блогерша Анастасия Покрищук, известная в соцсетях благодаря аномально большим щекам, продемонстрировала подписчикам свою фотографию до пластических операций. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

В размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр трехлетней давности. Слева, на архивном изображении, женщина продемонстрировала природные черты лица, а также светлые вьющиеся волосы. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа и ярко-красные волосы. «30 лет и 33 года, пацаны. Кого выберешь ты?» — подписала Покрищук пост, который набрал почти 14 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать изменения во внешности блогерши в комментариях. «В 30 красивой была, жаль пропала женщина через три года. Мутация», «Была красивее, чем сейчас», «Зачем ты сделала из себя уродку?», «По-моему, раньше ты выглядела лучше», «Красотка же была, ну правда!» — высказывались они.

В мае Анастасия Покрищу захотела прибегнуть к новому хирургическому вмешательству. Блогерша рассказала, что планирует увеличить грудь до пятого размера с помощью имплантов. Кроме того, она хочет изменить форму ягодиц, сделав липосакцию.