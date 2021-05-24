Украинская модель с аномально большими щеками захотела сделать новую пластику

Украинская модель и блогерша Анастасия Покрищук, известная аномально большими щеками, раскрыла желание изменить тело с помощью новых пластических операций. Об этом сообщает Daily Star.

Жительница Киева рассказала, что помимо лица также решила улучшить фигуру, прибегнув к хирургическому вмешательству, поскольку «природа не наградила ее желаемыми формами». Так, например, манекенщица планирует увеличить грудь до пятого размера с помощью имплантов.

Кроме того, по словам 31-летней женщины, она хочет изменить форму ягодиц, сделав липосакцию. «Я не хочу вставлять импланты, но планирую сделать липосакцию и увеличить ягодицы своим же жиром», — написала Покрищук в сторис на своей странице в Instagram (на данный момент они удалены).

В октябре 2020 года стало известно, что украинка потратила две тысячи долларов (147 тысяч рублей) на модификации лица, а именно, филлеры для скул, которые в дальнейшем прославили ее в сети. Сообщалось, что посещать процедуры Покрищук начала в 26 лет и в итоге за четыре года увеличила скулы, губы, закачала в лоб ботокс и изменила форму подбородка. Модель подчеркнула, что «влюбилась» в свою новую внешность после операций.