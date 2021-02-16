Украинская модель с аномально большими щеками показала зубы и испугала фанатов

Украинская модель и блогерша Анастасия Покрищук, известная аномально большими щеками, показала в Instagram свои натуральные зубы и испугала поклонников.

На размещенном кадре 31-летняя жительница Киева позирует в кресле у стоматолога с распорками во рту и демонстрирует челюсть без виниров. На фото видно, что ее собственные верхние и нижние ряды зубов сильно истончены. В описании к посту, который набрал 15 тысяч лайков, Покрищук пошутила о своей привлекательности для мужчин.

Русскоязычные подписчики модели высказали свое недоумение по поводу публикации в комментариях под снимком. «Не перегибайте палку!», «Жесть, что это?», «Зомби», «Страшнее не бывает», «Похожа на акулу», «Как рыба-пиранья», — высказались они.

В октябре 2020 года стало известно, что Анастасия Покрищук потратила две тысячи долларов (почти 150 тысяч рублей) на филлеры для скул, которые в дальнейшем прославили ее в сети. Посещать процедуры украинка начала в 26 лет и в итоге за четыре года увеличила скулы, губы, закачала в лоб ботокс и изменила форму подбородка. Модель подчеркнула, что «влюбилась» в свою новую внешность после операций.