В Роспотребнадзоре предупредили об опасной особенности омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса гораздо быстрее атакует легкие и бронхи. О такой опасной особенности предупредила заместитель директора по клинической работе НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, ее цитирует в среду, 29 декабря, ТАСС.

Она пояснила, что основные симптомы новой разновидности COVID-19 схожи с сезонным ОРВИ. У заразившихся омикроном, по словам Руженцовой, наблюдаются повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель.

Врач подчеркнула, что при заражении омикрон-штаммом сильнее беспокоят слабость и головные боли. Пациенты гораздо реже жалуются на потерю обоняния и смену вкусовых ощущений, добавила эксперт Роспотребнадзора.

Ранее Руженцова назвала омикрон совершенно не изученным штаммом коронавируса. Большинство пациентов переносят его легко, однако его симптоматика требует внимания, серьезного отношения и дальнейшего изучения. Мутация обладает скрытыми рисками при заражении, которые только предстоит выявить.