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Отчим замерзшего насмерть 11-летнего мальчика обвинил в произошедшем водителя

SHOT: отчим замерзшего насмерть в Дубне мальчика обвинил в трагедии водителя маршрутки

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Отчим 11-летнего мальчика, который замерз насмерть в подмосковной Дубне, обвинил в произошедшей трагедии водителя маршрутки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам мужчины, ребенок поехал на учебу после двухнедельного больничного. В 8:23 он должен был сесть в школьный автобус, однако почему-то уехал на городской маршрутке №12.

«А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. Эти фраера в погонах до того места, где моего сына нашли, не дошли буквально 100 метров. Максим до моста не дошёл буквально 10 метров», — заявил отчим.

Он отметил, что просил полицейских дать ему кинолога с собакой и отряд полицейских, так как сам мужчина, по его словам, имеет опыт работы в правоохранительных органах. Отчим добавил, что будет добиваться справедливости «по своим законам, как меня учили».

Трагедия произошла 27 декабря. По предварительным данным следствия, ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школе, ни дома он не появился. Отмечается, что мальчик учился в учебном заведении для детей с ограниченными возможностями.

Тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава. По предварительным данным, смерть наступила из-за обморожения.

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Никита Абрамов
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