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В России отстранили от работы жаловавшегося Путину на зарплату учителя

Жаловавшийся Путину на зарплату педагог Кочеулов из Курганской области отстранен от работы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Владимир Кочеулов, учитель из Курганской области, жаловавшийся президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты, отстранен от работы. Об этом он рассказал в беседе с порталом URA.RU.

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По словам Кочеулова, его отстранили от преподавательской деятельности и порекомендовали «лечиться в психдиспансере». Это произошло после того, как неожиданно всех местных педагогов без объяснения причин вывезли на медосмотр, где только Кочеулову дали отрицательную характеристику. Он считает, что это решение местной чиновницы из райотдела образования.

«Она пытается уволить меня из-за моей работы по защите прав учителей. Попыток было несколько. 14 декабря меня отстранили из-за заключения психиатрической комиссии. Я направил заявление в суд о признании распоряжения незаконным», — прокомментировал ситуацию он. Педагог также запросил компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей (позже сумму решили увеличить до 100 тысяч рублей), а к делу подключился уполномоченный по правам человека Борис Шалютин. Кочеулов дважды направлял президенту жалобы на условия труда учителей и отмечал, что педагоги не получают свои законные надбавки.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии учительницу начальной школы обвинили в избиении школьников и отстранили от работы. Учительница гимназии в селе Красногорское, предположительно, систематически применяла физические наказания к детям. От действий педагога пострадали шесть детей младшей школы.

Марина Совина
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