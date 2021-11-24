Российскую учительницу обвинили в избиении школьников

В Удмуртии учительницу начальной школы обвинили в избиении школьников. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Учительница гимназии в селе Красногорское, предположительно, систематически применяла физические наказания к детям. От действий педагога пострадали шесть детей младшей школы.

Глава российского региона Александр Бречалов поручил провести проверку. Педагога уже отстранили от работы. Детям и их родителям пообещали оказать психологическую помощь.

Ранее в Якутии учитель физкультуры избил подростка на уроке. У школьника диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Во время урока физкультуры на спортивной площадке возле школы между педагогом и девятиклассником произошел словесный конфликт, в ходе которого учитель нанес оцинкованной петлей два удара по голове ученика, а также ударил его по кисти правой руки и два раза кулаком в грудь.