Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия проведет «редкие» переговоры с Россией по Украине без Киева

Представитель кабмина ФРГ подтвердил информацию о переговорах с Россией по Украине

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил информацию о планах провести переговоры советника канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенcа Плетнера с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщает ТАСС.

О планируемой встрече России и Германии по вопросу Украины без участия Киева стало известно ранее. Reuters называло эти переговоры редкими.

Материалы по теме:
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне. Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
23 ноября
«Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
«Нам некуда отступать»Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
16 апреля

Агентство со ссылкой на два анонимных источника в немецком правительстве также отмечало, что власти Германии усомнились в позиции США насчет того, что Россия якобы готовит возможное нападение на Украину. Как отметил один из собеседников, Плетнер и Козак проведут встречу в январе, на ней планируется обсудить пути деэскалации.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Германия проведет «редкие» переговоры с Россией по Украине без Киева
Китай отказался покупать российскую рыбу
Россия испытала «Прометея» в Арктике
В российском ковидном госпитале произошел пожар
Россияне возмутились установкой памятника Фиделю Кастро в Москве
В России зарегистрировали иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза
В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока-2»
Стало известно о возможности бывшего тренера «Локомотива» возглавить ЦСКА
Зафиксирован первый полет «Летающего штаба» США над Украиной
Принадлежавший семье 170 лет горшок продали за 16 миллионов рублей
Путин заехал за Лукашенко за рулем внедорожника
Ида Галич обнажилась на камеру
Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter