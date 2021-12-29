Суду в Петербурге угрожали минированием и требовали выпустить Хованского

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга перед заседанием по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в пропаганде терроризма, получил электронное письмо о том, что здание заминировано. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Здание суда заминировано. Выпускайте Хованского, ***. Времени на раздумья нет. Выпускайте Хованского или я вас взорву. Я очень зол», — написал неизвестный под ником BORTNIKOV.

В пресс-службе заметили, что автор послания, вероятно, не понимает, как работает судебная система, так как в результате его действий все районные суды Петербурга получили письмо с требованием выпустить блогера.

В среду, 29 декабря, состоится заседание о смягчении меры пресечения Хованскому, который с 9 июня содержится в СИЗО. Следственный комитет России просит избрать в отношении него запрет определенных действий — ходатайство следствия зарегистрировали тремя днями ранее.

Хованскому предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на видеохостинге YouTube в профиле анонимного пользователя под ником Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году. Защита настаивает, что Хованский исполнил песню в 2012-м, до появления соответствующей статьи в УК РФ.