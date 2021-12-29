Увеличение груди стало популярным среди мужчин

Международная ассоциация эстетической пластической хирургии (ISAPS) выяснила, что в 2020 году мужчины увлеклись пластическими операциями по увеличению груди. Результаты ежегодного Глобального исследования эстетических и косметических процедур появились на сайте компании.

Всего в 2020 году были проведены 22 568 операций по увеличению груди у мужчин, что составило 1,4 процента от всех аналогичных операций в мире. В то же время у 2171 мужчины были удалены грудные имплантаты.

Исследование также показало, что за год в общей сложности было проведено 10,1 миллиона хирургических и 14,4 миллиона нехирургических процедур. Самыми популярными из них стали увеличение груди, липосакция, пластика век, ринопластика, подтяжка живота.

При этом первенство по количеству проведенных операций заняли США, за ними последовали Бразилия, Германия, Турция, Мексика, Аргентина, Италия, Россия и другие. Япония стала лидером по пластике век и эпиляции, а Бразилия — лидер ринопластики. Россия в мировом масштабе занимает третье место по пластике век, четвертое — по увеличению груди и подтяжке живота, пятое — по ринопластике.

Всего за 2020 год в России было проведено 621 600 косметических процедур. Из них 478 200 были хирургическими и 143 400 — нехирургическими. Самые популярные хирургические процедуры в стране — пластика век, увеличение груди, липосакция, ринопластика, подтяжка лица, нехирургические — инъекции гиалуроновой кислоты, ботулин, лазерное омоложение кожи, эпиляция.

В ходе исследования авторы разослали опросник приблизительно 25 тысячам специалистов, занесенным в базу данных ISAPS, и получили более тысячи ответов от респондентов.

Ранее в декабре косметолог Дана Омари (Dana Omari) назвала пять самых популярных пластических операций звезд. В их числе оказалась подтяжка для достижения эффекта «лисьих глаз», во время которой врачи приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити.