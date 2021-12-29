В российском ковидном госпитале произошел пожар

В Красноярске в ковидном госпитале произошел пожар. По предварительным данным, четыре человека пострадали. Об этом в среду, 29 декабря, пишет «112» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что спасателям удалось локализовать возгорание.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном Минздраве, в свою очередь, сообщает о пяти пострадавших. У них диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. По данным агентства, загорелся один из корпусов больницы номер 20 — в реанимации «красной зоны» воспламенилось оборудование.

Дополнение: Пожар в ковидном госпитале в Красноярске ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС.

24 декабря пожар произошел в областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани, где лечат пациентов с коронавирусом. В результате ЧП погибли два человека.