Два человека погибли при пожаре в российском ковидном госпитале

В областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани, где лечат пациентов с COVID-19, произошел пожар. В результате погибли два человека, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

При пожаре погибли женщины 42 и 70 лет

Как сообщает Telegram-канал «112», погибли Лариса Шашкова и Валентина Проваленко.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что, предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание. По данным собеседника РИА Новости, в клинике произошло возгорание кислородного аппарата.

В больнице заявили об исправности аппаратов ИВЛ

Один из сотрудников клиники рассказал «Интерфаксу», что пожар спровоцировала неисправность светильника.

Аппараты ИВЛ проверены, в момент пожара были исправны. Возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения собеседник агентства

Источник ТАСС сообщил, что в момент возгорания в госпитале не сработали автоматические пожарные системы.

Из больницы эвакуировали 46 человек

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

По данным МЧС, из больницы эвакуировали 16 человек. Пожарные ликвидировали возгорание, его площадь составила 15 квадратных метров. На первых кадрах, которые появились после ЧП, видно, что одна палата полностью выгорела. Это была палата для двух человек с выходом на улицу.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Это не первый пожар в ковидном госпитале, в котором погибли люди

Первые пожары в госпиталях для пациентов с COVID-19 произошли 9 и 12 мая — в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В огне погибли восемь человек: два пациента в Петербурге, шесть — в Москве. После инцидента Росздравнадзор решил проверить аппараты ИВЛ «Авента-М», которые были установлены в этих клиниках. Прямой связи между пожарами и нарушениями при производстве оборудования уральского завода выявлено не было. В компании производителя выпуск аппаратов продолжили.

В сентябре в Воронежской области при пожаре в отделении для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией погиб человек, еще 31 пациента эвакуировали в соседний корпус. В сентябре подобный инцидент произошел в инфекционной больнице Кирова — тогда скончались два человека. В Минздраве заявили, что причиной пожара стали действия одного из пациентов.

В МЧС основной причиной пожара в российских больницах называют аварийный режим работы электрических сетей и оборудования. За последние пять лет в России число подобных ЧП в клиниках увеличивается, добавили в ведомстве.