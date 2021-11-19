Названа основная причина пожаров в российских больницах

Пожары в российских больницах в основном происходят по причине аварийного режима работы электрических сетей и оборудования, заявили в пресс-службе МЧС России по итогам правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что за последние пять лет по стране регистрируется увеличение количества пожаров. Неосторожное обращение с огнем также назвали причиной пожаров в российских медицинских учреждениях.

За последнее время в России произошло несколько резонансных эпизодов, связанных с возгораниями в медучреждениях.

Так, в начале октября в Кирове в результате пожара в инфекционной больнице погибли два человека. Тогда в областном Минздраве вероятной причиной пожара назвали действия пациента, в палате которого произошло возгорание.

Еще раньше пожар произошел в отделении для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городе Лиски Воронежской области. В результате возгорания погиб один человек, еще 31 был эвакуирован в соседний корпус. Пожар начался ночью и был потушен спустя два часа.

Весной этого года медсестры выносили пациентов на руках из палаты пульмонологического отделения Псковской городской больницы, в которой произошел пожар.

Возгорание произошло из-за курившего в палате 70-летнего пациента с поражением легких. Мужчина получил множественные ожоги, также пострадала одна женщина — она надышалась дымом.