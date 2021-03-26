Медсестры на руках вынесли пациентов загоревшейся российской больницы

Медсестры вынесли пациентов на руках из палаты пульмонологического отделения Псковской городской больницы, в которой произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона. В результате возгорания пострадали два человека.

«Возгорание произошло в палате на четвертом этаже пульмонологического отделения. В результате пожара пострадало два человека, пострадавшим оказывается медицинская помощь», — отмечается в сообщении властей.

Медсестры сработали оперативно и эвакуировали все отделение, применив необходимые средства для тушения пожара.

По данным Telegram-канала «Baza», пожар вспыхнул из-за курившего в палате 70-летнего пациента с поражением легких. Мужчина получил множественные ожоги и находится в реанимации. Также пострадала одна женщина — она надышалась дымом.

Ранее агрессивный пациент с подозрением на коронавирус устроил пожар в одной из больниц Волгограда. В комитете здравоохранения отметили, что мужчина начал вести себя агрессивно уже на второй день пребывания в стационаре, мешал медикам и соседям по палате.