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В России загорелся психоневрологический интернат

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Фото: телеграм-канал «Mash»

В деревне Дергино Торопецкого района Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По информации агентства, горела комната на первом этаже двухэтажного здания. Тушение пожара заняло примерно два часа. Из интерната эвакуировали 54 человека. Четверо пострадали, один из них погиб.

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту произошедшего. «С целью выяснения причины и условия, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы», — сообщили агентству в региональном управлении СК.

Ранее пациент с подозрением на коронавирус устроил пожар в одной из больниц Волгограда. В комитете здравоохранения отметили, что мужчина начал вести себя агрессивно уже на второй день пребывания в стационаре, мешал медикам и соседям по палате.

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