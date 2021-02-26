Агрессивный пациент устроил пожар в российской больнице

Агрессивный пациент с подозрением на коронавирус устроил пожар в одной из больниц Волгограда. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

Пожар случился 26 февраля в больнице №7. В комитете здравоохранения отметили, что мужчина начал вести себя агрессивно уже на второй день пребывания в стационаре, мешал медикам и соседям по палате. «Медработники предприняли попытки, чтобы успокоить пациента и выяснить причины его поведения. В ответ мужчина закрылся в палате и начал портить больничное имущество, в том числе поджег постельное белье», — сообщили в комитете.

В пожаре никто не пострадал, всех пациентов из задымленного отделения перевели в другой корпус.

Ранее стало известно, что пациент с коронавирусом поджег больницу в испанском Кадисе. Мужчина требовал выпустить его, а после отказа раздобыл дезинфицирующий гель на спиртовой основе и поджег матрас. Огонь охватил две палаты на шестом этаже больницы.