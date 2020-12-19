Во взрыве баллона с кислородом в российской больнице обвинили рабочего

Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин назвал причину взрыва баллона с кислородом в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги. Он сообщил предварительную версию «Интерфаксу».

«По предварительной версии, рабочий заменял кислородный баллон в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи», — сказал Спирин.

По его словам, возгорание было ликвидировано. Рабочий получил «ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести».

Ранее 19 декабря стало известно, что в хранилище кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел взрыв, один человек пострадал. В рядом стоящем ковидном отделении находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Как сообщало МЧС со ссылкой на министерство здравоохранения Астраханской области, оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась.

3 декабря сообщалось, что при пожаре в московской больнице погибло два человека. Всего из здания эвакуировали около 20 рабочих, горение ликвидировали.

18 ноября произошел разрыв кислородного трубопровода в одном из корпусов больницы в Коммунарке для больных COVID-19. Была повреждена обшивка здания. На место для проверки выехали пожарные. Очевидцы рассказали, что со стороны больницы идет белый дым — по их словам, там начался пожар.