Наркологический диспансер загорелся в Тюмени

Пожар произошел в наркологическом диспансере в Тюмени. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

О том, что здание диспансера загорелось, стало известно в 01:00 по местному времени (23:00 по московскому). Всего из него эвакуировали 116 человек, еще 13 были спасены сотрудниками МЧС.

В результате происшествия погиб один человек, еще семь были госпитализированы. Причины пожара устанавливаются. На данный момент возгорание ликвидировано.

В 2015 году пожар произошел в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Воронежской области. В результате происшествия погибли 23 человека, столько же оказалось в больницах.

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