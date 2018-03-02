Десятки азербайджанских наркоманов сгорели заживо

В Баку в пятницу, 2 марта, сгорело здание второго корпуса Республиканского наркологического диспансера, предназначенное для лежачих больных, погибли 25 человек. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Пожар начался около 6:00 по местному времени (07:00 мск). Из охваченного огнем здания спасли 200 человек — персонал и пациентов. Локализован пожар был спустя два с половиной часа.

Причины возгорания выясняются, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, пожар начался вследствие замыкания электропроводки.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.

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