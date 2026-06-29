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12:41, 29 июня 2026Россия

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло

Мэр Собянин: На подлете к Москве были сбиты еще два беспилотника
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Москве было сбито еще два беспилотника. Об этом сообщил в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

За последние полчаса число уничтоженных дронов рядом с Москвой возросло до четырех.

На месте падения обломков беспилотников начали работу специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле Собянин не привел. Аэропорты Домодедово и Внуково работают по согласованию с властями.

До этого о масштабных последствиях атаки Украины рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, за входящим в состав города селом Черноречье вспыхнул пожар площадью 80 тысяч квадратных метров. Также зафиксированы повреждения в нескольких жилых домах.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 июня уничтожили над регионами более 200 дронов ВСУ.

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