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12:50, 29 июня 2026Экономика

Аналитики предупредили о минимальных запасах газа к началу отопительного сезона в Европе

Wood Mackenzie: Европу ждет отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа
Вячеслав Агапов

Фото: Ljobsy / Shutterstock / Fotodom

Европу ждет отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа. Об этом предупредили аналитики Wood Mackenzie, сообщает Financial Times (FT).

По прогнозам консалтинговой компании, к началу отопительного сезона запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) составят 76 процентов и станут самыми низкими за 15 лет, что может привести к новому росту цен на энергоносители для бизнеса и населения. После холодной зимы европейские страны возобновили процесс пополнения запасов при заполнении хранилищ на уровне 28 процентов. По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас уровень достиг 48 процентов.

Причиной столь низких запасов стал конфликт между США и Ираном, из-за которого оказались заблокированы поставки сжиженного природного газа из стран Персидского залива и были повреждены добывающие мощности в Катаре и ОАЭ. Также повлиял и отказ Евросоюза от российского сжиженного природного газа (СПГ), на который приходится около 14 процентов европейского импорта этого вида топлива.

По данным Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), в мае 2026 года потребление газа в Евросоюзе (ЕС) выросло на 2,3 процента в годовом выражении, до 19 миллиардов кубометров. Такие показатели объясняются повышением спроса со стороны промышленности и энергетики. При этом в бытовом секторе потребление снизилось из-за более теплой погоды в странах объединения, особенно в северо-восточных и западных регионах.

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