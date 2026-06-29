В Европе высказались о выборе представителя ЕС на переговорах с Россией

Цахкна: Дискуссии о представителе ЕС на переговорах с Россией оказались бесполезными

Дискуссии внутри Европейского союза (ЕС) о том, кто будет представлять объединение на переговорах с Россией, оказались бесполезными. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times (FT).

По его словам, Европе сначала нужно определиться со своей позицией на переговорах и лишь после этого выбирать переговорщика. «Прежде чем Европа решит, кто должен представлять нас, мы должны сначала согласовать послание и только потом обсуждать вопрос о посланнике», — сказал он.

Дипломат также сообщил, что в Евросоюзе, вероятно, есть много стран, которые будут возражать против дальнейшего давления на Россию при участии Европы в переговорах. Он назвал такую позицию опасным путем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры Европейского союза (ЕС) пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине. Она отметила, что переговорный процесс по завершению конфликта на Украине еще не имеет реальных очертаний.