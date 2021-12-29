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В России назначенного защищать природу чиновника поймали с ружьем в заповеднике

В Кузбассе чиновника департамента по охране животного мира поймали с ружьем в заповеднике

Кадр: Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»

В Кузбассе сотрудника департамента по охране животного мира Владимира Григорьева поймали с ружьем в заповеднике «Кузнецкий Алтау». Об этом сообщается на сайте заповедника.

Инцидент произошел 8 ноября, однако о нем стало известно только сейчас. У назначенного защищать природу российского чиновника не было пропуска на охраняемую территорию заповедника и разрешающих документов на карабин «Тигр» с 40 патронами, который обнаружили при нем.

«При задержании были изъяты 45 хариусов и орудие лова — удочка. А "вишенкой на торте" стало видневшееся из реки ветровое стекло утопленного снегохода», — говорится в сообщении на сайте.

По словам Григорьева, он решил пересечь реку Средняя Терсь на снегоходе, однако не рассчитал глубину и утопил транспортное средство. После этого чиновник начал рыбачить. Также оказалось, что он находился при исполнении служебных обязанностей и должен был патрулировать охотничьи угодья.

Чиновнику выписали два административных штрафа общей суммой в 56 625 рублей. В 2016 году Григорьев уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

29 октября депутата от КПРФ Валерия Рашкина остановили за рулем автомобиля, в котором находилась туша убитого лося. Рашкин признал себя морально виновным в данной ситуации. Басманный суд Москвы запретил Рашкину покидать свой дом в ночное время до 13 февраля, а также охотиться и общаться со свидетелями по делу. Ему также было назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

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Анна Филипенко
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