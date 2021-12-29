На Украине предложили обложить спецпошлиной топливо из России

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг украинского парламента предложил ввести спецпошлину в 4-5 процентов на импорт различных видов топлива из России, пишет «Экономическая правда».

Рада может одобрить введение пошлины на импорт дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля. «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», — сказано в письме главы Комитета Андрея Геруса.

Год назад правительство Украины продлило действие спецпошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из России до 31 декабря 2021 года. Было пролонгировано действие спецпошлины в размере четырех процентов для тяжелых дистиллятов, в размере трех процентов — для сжиженного газа и в размере 65 процентов — для всех типов угля (кроме антрацита и угля, используемого в металлургической и коксохимической промышленности).

Перспективы транзита российского газа через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.