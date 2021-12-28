В МИД России назвали условие транзита газа через Украину

Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, такое условие назвал в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент», — отметил он. Хотя ЕС ведет политику, направленную на снижение использования газа, спрос на топливо растет колоссально, заметил Биричевский. Из-за этого сложно делать прогнозы на долгосрочный период, добавил дипломат.

Представитель МИД также считает, что европейские страны, заключившие долгосрочные контракты с Россией на поставку газа, чувствуют себя гораздо спокойнее чем те, кто ориентируется на спотовый рынок. Необходимо заранее планировать добычу и географию газовых поставок, уверен он.

При этом планы ЕС отказаться от долгосрочных контрактов на газ к 2049 году — это «пока все на уровне разговоров, надежнее газа топлива еще не придумали», подчеркнул Биричевский.

ЕС планирует отказаться от длинных контрактов на транзит природного газа с 2049 года. Такое предложение подготовил исполнительный орган блока — Еврокомиссия. C потенциальным дефицитом топлива в будущем в ЕС намерены бороться c помощью совместных добровольных закупок и формирования стратегических резервов