Стало известно состояние пострадавших при пожаре в российском ковидном госпитале
Пострадавшие при пожаре в госпитале Красноярска находятся в состоянии средней тяжести
Пятеро пострадавших при пожаре в ковидном госпитале Красноярска находятся в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
«(Состояние) среднее, тяжелых нет», — заявили журналистам в ведомстве.
Об инциденте стало известно 29 декабря. Спасателям удалось локализовать возгорание, а затем и ликвидировать его. По данным агентства «Интерфакс», у пострадавших диагностированы ожоги и отравление продуктами горения.
По одной версии событий, в реанимации «красной зоны» воспламенилось оборудование, по другой, в палате, которая располагается на верхнем этаже, загорелись личные вещи.