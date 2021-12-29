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Стало известно состояние пострадавших при пожаре в российском ковидном госпитале

Пострадавшие при пожаре в госпитале Красноярска находятся в состоянии средней тяжести

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пятеро пострадавших при пожаре в ковидном госпитале Красноярска находятся в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

«(Состояние) среднее, тяжелых нет», — заявили журналистам в ведомстве.

Об инциденте стало известно 29 декабря. Спасателям удалось локализовать возгорание, а затем и ликвидировать его. По данным агентства «Интерфакс», у пострадавших диагностированы ожоги и отравление продуктами горения.

По одной версии событий, в реанимации «красной зоны» воспламенилось оборудование, по другой, в палате, которая располагается на верхнем этаже, загорелись личные вещи.

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Никита Абрамов
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