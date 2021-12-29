Порошенко заявил о потерянных Украиной миллиардах долларов из-за закупок газа

Бывший президент Украины рассказал, что потери страны из-за несвоевременной закупки газа составляют семь миллиардов долларов. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала», передает РИА Новости.

По его словам, компания «Нафтогаз» могла закупить газ намного дешевле, чем делает это сейчас. Порошенко отметил, что в начале зимы у компании было два миллиарда долларов, на которые можно было купить энергоресурсов. При этом тогда газ стоил всего 100–200 долларов, что в десять раз дешевле, чем сегодня, подчеркнул экс-глава государства.

Помимо этого, Порошенко рассказал, что эти два миллиарда исчезли, а потом глава «Нафтогаза» Юрий Витренко подписал заявку в правительство, чтобы ему покрыли разрывы и выделили еще пять миллиардов долларов для закупок. «У меня вопрос: кто несет ответственность за потерю, убытки или кражу 7 миллиардов долларов?», — заявил он.

Бывший украинский лидер также отметил, что, если президент Украины Владимир Зеленский не привлекает виновных за кражу средств к ответственности, то он может быть причастен к ней.

Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что энергетический кризис в стране провоцируют власти. «Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями», — сказал он. При этом Гройсман отметил, что у украинских властей были денежные средства и время для закупки газа по низкой цене, однако из-за неумения прогнозировать власть «проспала» вопросы газа и ситуацию с углем.

