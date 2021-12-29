Лидер группы Little Big перепутал гроб своего отца на похоронах

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич, сообщил, что у него умер отец. Этим артист поделился во ходе шоу «Зашкварные истории» на YouTube-канале «КликКлак».

«У меня умер отец. Я не разговаривал с ним 15 лет. Когда понял, что не прав, и решил с ним помириться, папа умер. Так бывает», — сказал Прусикин.

36-летний певец рассказал, что приехал на церемонию погребения. На кладбище он увидел множество знакомых людей и гроб. По словам Прусикина, он заплакал, подошел к покойному, положил цветы, а когда пригляделся, то понял, что это не его отец, и быстро ушел. «Разумеется, все люди были в шоке: пришел Прусикин, поплакал, сначала положил цветы, а потом забрал их. Не знаю, что они подумали», — подытожил солист Little Big.

В августе участница группы Little Big Софья Таюрская рассказала о начале романа с лидером коллектива Ильей Прусикиным. Артистка подчеркнула, что не уводила его из семьи, их пара образовалась через несколько месяцев после разрыва отношений Прусикина с певицей Ириной Смелой, более известной как Татарка.