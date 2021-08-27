Солистка Little Big рассказала о начале романа с лидером группы

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о начале романа с лидером коллектива Ильичом (Илья Прусикин). В эфире YouTube-шоу «Бабские истории» артистка подчеркнула, что не уводила его из семьи и пара образовалась через несколько месяцев после разрыва отношений Прусикина с певицей Ириной Смелой, более известной как Татарка.

Таюрская призналась, что отношения с фронтменом Little Big начались именно с секса. Несмотря на то что долгое время их связывала только дружба, ситуация поменялась в разгар одной из вечеринок.

«В какой-то вечер напились с ребятами. Остались вдвоем. Болтаешь по душам, сидишь и думаешь: "Блин, ну ты один и я одна. У меня давно не было секса. Может, попробуем?" Это происходит, и ты просыпаешься с мыслью: "Ладно, секс по дружбе". Мы взрослые люди, здоровые, нам всем необходим секс. Это как будто бы ничего не меняет, вы просто чисто физически друг другу помогли. Потом происходит карантин, мы работаем, постоянно пытаемся привыкнуть к новой реальности. Опять происходит ситуация: "А давай еще разок!"» — рассказала артистка.

Она отметила, что отношения с Прусикиным развивались медленно, они оба не сразу поняли, что влюбились друг в друга. По словам артистки, они не планировали выстраивать серьезные отношения и в какой-то момент даже пришли к тому, что будут не против встречаться с другими, но их влечение друг к другу крепло и в итоге они объявили себя парой.

Ранее фронтмен Little Big рассказал, что роман с участницей коллектива начался совершенно случайно. Артист также высказался на тему обвинений Таюрской в распаде предыдущего брака и рассказал, как они с Софьей почти сразу же полюбили друг друга.