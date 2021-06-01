Бывшая жена лидера Little Big резко ответила солистке группы Софье Таюрской

Бывшая жена лидера Little Big Ирина Смелая, известная под псевдонимом Татарка, резко ответила солистке группы Софье Таюрской, которая ранее призналась в романе с ее экс-супругом Ильей Прусикиным. Свое видеообращение Смелая опубликовала в Instagram.

Смелая выложила в сториз ролик, в котором выступила с неоднозначным заявлением. «Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо», — улыбнулась исполнительница. Она не уточнила, кому адресовано данное обращение. Однако фанаты предположили, что это ответ на слова Таюрской.

Ранее в интервью для Ксении Собчак солистка Little Big Таюрская призналась, что действительно встречается с лидером группы Прусикиным. 30-летняя певица рассказала, что их роман начался после расставания музыканта с его женой Ириной Смелой и что она сама разошлась со своим мужчиной после семи лет отношений, планов на брак и детей. Отмечается, что в той же беседе она заявила о лукавстве со стороны экс-супруги Прусикина.