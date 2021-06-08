Фронтмен Little Big раскрыл подробности отношений с солисткой группы

Фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин раскрыл подробности отношений с солисткой коллектива Софьей Таюрской. Об этом он упомянул в рамках YouTube-шоу «Без Души» комика Данилы Поперечного.

36-летний музыкант рассказал, что роман с участницей коллектива начался совершенно случайно. По его же словам, они с Таюрской почти сразу же почувствовали сильные чувства, однако долгое время это приходилось скрывать.

Лидер Little Big также высказался на тему обвинений Таюрской в распаде предыдущего брака с певицей Ириной Смелой, более известной как Татарка. Однако, как объяснил исполнитель, эти два обстоятельства никак не связаны. Романтическая связь с Таюрской возникла после пяти лет крепкой дружбы. «Друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно», — подчеркнул Прусикин.

В беседе с Ксенией Собчак солистка Little Big Софья Таюрская призналась, что встречается с лидером группы Ильей Прусикиным. 30-летняя певица рассказала, что их роман начался после расставания музыканта с женой Ириной Смелой и она сама разошлась с мужчиной после семи лет отношений, планов на брак и детей.