Солисты Little Big впервые появились на публике после подтверждения романа

Солисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская впервые появились на публике после подтверждения романа. Видео опубликованы в сторис Instagram-аккаунта исполнительницы.

Прусикин и Таюрская стали гостями премии телеканала «Муз-ТВ». Они вышли на красную ковровую дорожку, держась за руки, и поцеловались на камеру.

Ранее сообщалось, что участники Little Big опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа. «In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?» — написал музыкант.

В интервью Ксении Собчак солистка Little Big Софья Таюрская призналась, что встречается с лидером группы Ильей Прусикиным. 30-летняя певица рассказала, что их роман начался после расставания музыканта с женой Ириной Смелой и она сама разошлась со своим мужчиной после семи лет отношений, планов на брак и детей. До ее заявления многие подозревали, что артисты состоят в отношениях.