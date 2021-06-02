Участники Little Big опубликовали совместное фото после подтверждения романа

Участники Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа. Снимок появился в Instragram-аккаунте фронтмена группы.

«In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?» — написал музыкант.

Ранее в интервью Ксении Собчак солистка Little Big Таюрская призналась, что встречается с лидером группы Прусикиным. 30-летняя певица рассказала, что их роман начался после расставания музыканта с его женой Ириной Смелой, и что она сама разошлась со своим мужчиной после семи лет отношений, планов на брак и детей. До ее заявления многие подозревали, что артисты состоят в отношениях.

Позднее Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, отреагировала на интервью Таюрской. «Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо», — сказала исполнительница. Она не уточнила, кому адресовано данное обращение, однако фанаты предположили, что это ответ на слова Таюрской.