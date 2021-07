Кэти Перри перепутала солистку российской группы Little Big с певицей Ферги

Певица Кэти Перри перепутала солистку группы Little Big Софью Таюрскую с Ферги

Американская певица Кэти Перри перепутала солистку российской группы Little Big Софью Таюрскую c бывшей участницей музыкального коллектива The Black Eyed Peas Ферги. Соответствующий комментарий появился в Instagram-аккаунте певца Оливера Три.

Под размещенной в сети публикации Три признался, что переехал из Америки в Россию. «Последние четыре месяца я провел в Москве, которую теперь называю своим домом. Я никогда и нигде не был счастливее и здоровее, чем здесь. Достаточно скоро вы услышите величайший альбом в своей жизни. Я люблю всех вас», — подписал он серию фото, на которых сфотографировался, сидя на корточках.

На одном из снимков певец запечатлен на фоне фронтменов группы Little Big Софьи Таюрской и Ильи Прусикина, а также музыканта и саунд-продюсера Славы Марлоу. Перри перепутала Таюрскую с американской певицей Ферги и поздравила Три в комментариях: «Очень круто, что ты споешь вместе с Ферги из The Black Eyed Peas».

Звезды пока не дали комментариев по поводу случившегося.

В апреле Кэти Перри показала волосатые ноги на шоу талантов. Звезда призналась в беседе с одной из участниц телепрограммы, что после рождения ее семимесячной дочери Дэйзи у нее ни на что не хватает времени. После этого она закинула ноги на стол и продемонстрировала растительность на теле. Судья телепередачи Люк Брайан (Luke Bryan) подтвердил наличие волос у певицы: «На ее ногах в самом деле растут волосы».