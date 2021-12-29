В Великобритании обвинили Запад в пренебрежении к Украине

Западные страны, используя Украину как марионетку в дипломатическом противостоянии с Россией, бросят ее на произвол судьбы в случае нападения российских войск. Об этом написал в колонке для британской газеты The Week корреспондент Райан Купер.

«Главной причиной нападения [президента РФ Владимира] Путина на Украину будет вопиющая дипломатическая некомпетентность США и их главных союзников в Западной Европе», — заявил журналист. Он также обвинил Запад в пренебрежении Украиной. Провоцируя Россию, США и Европа не спонсируют Киев оружием и другими военными технологиями, объяснил он.

Он также отметил, что США и союзники не предоставляют Украине необходимые финансовые ресурсы для развития и не включают страну в собственную политическую орбиту (Украина по-прежнему не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз). При этом «опасный русский националист» Путин видит украинскую территорию частью исторической России и готов тратить деньги на ее захват и интеграцию.

Ранее бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон назвал одной из худших ошибок, допущенных НАТО за историю отношений с современной Россией, неумение определить четкие границы расширения. Он пояснил, что альянс слишком быстро устремился включить в свою орбиту бывшие советские республики.