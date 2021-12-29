Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Великобритании обвинили Запад в пренебрежении к Украине

The Week: западные страны бросили Украину на произвол судьбы

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Западные страны, используя Украину как марионетку в дипломатическом противостоянии с Россией, бросят ее на произвол судьбы в случае нападения российских войск. Об этом написал в колонке для британской газеты The Week корреспондент Райан Купер.

«Главной причиной нападения [президента РФ Владимира] Путина на Украину будет вопиющая дипломатическая некомпетентность США и их главных союзников в Западной Европе», — заявил журналист. Он также обвинил Запад в пренебрежении Украиной. Провоцируя Россию, США и Европа не спонсируют Киев оружием и другими военными технологиями, объяснил он.

Он также отметил, что США и союзники не предоставляют Украине необходимые финансовые ресурсы для развития и не включают страну в собственную политическую орбиту (Украина по-прежнему не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз). При этом «опасный русский националист» Путин видит украинскую территорию частью исторической России и готов тратить деньги на ее захват и интеграцию.

Ранее бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон назвал одной из худших ошибок, допущенных НАТО за историю отношений с современной Россией, неумение определить четкие границы расширения. Он пояснил, что альянс слишком быстро устремился включить в свою орбиту бывшие советские республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В России ликвидировали правозащитный центр «Мемориал»
Названо самое опасное место для смартфона в самолете
Сына бывшего соперника Лукашенко обвинили в организации беспорядков
Российский таксист выстрелил в воздух и избил пассажирку
На Украине назвали причину взрыва в реанимации
В Госдуме предложили поощрять россиян за доносы
Крупную нефтяную компанию обвинили в нехватке бензина в России
Во Франции предложили увеличить штрафы за поддельные ковид-паспорта
Квартиры в Москве обмельчали
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в топе с глубоким декольте
Знакомая матери насмерть замерзшего российского школьника рассказала о его семье
Появились подробности пропажи альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
Вор в законе Япончик пытался научить Диму Билана благородству
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter