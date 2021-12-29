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Отели Севастополя ослабили ограничения для туристов

Власти Севастополя отменили требование предъявлять QR-коды при заселении в отели

Фото: Виктор Драчев / Коммерсантъ

Власти Севастополя ослабили ограничения для туристов, отменив требование предъявлять QR-коды при заселении в отели. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте городского правительства.

Уточняется, что путешественникам теперь не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или медотвод от прививки с отрицательным результатом теста на COVID-19.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, уровень коллективного иммунитета в городе достиг 91 процента. «Я еще раз хочу поблагодарить севастопольцев за ответственное отношение и за то, что в течение этих двух месяцев мы смогли достигнуть высокого уровня коллективного иммунитета», — отметил он.

В октябре стало известно, что россиян, приехавших на железнодорожный вокзал Севастополя без QR-кодов, отправляют покупать обратные билеты. «С прибывших трех электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили», — рассказал замначальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимир Беспалый.

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Мария Гейн
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