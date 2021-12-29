В Ростове завершили реставрацию дома барона Врангеля

В Ростове-на-Дону завершили реставрацию «Комплекса домов барона Н.Г. Врангеля», расположенного в Газетном переулке. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Отмечается, что комиссия при участии комитета осуществила приемку работ. Реставрация особняка, построенного в 1885 году по проекту архитектора Николая Дорошенко, была начата в 2020 году.

Известно, что за время существования здания в нем размещался детский сад, оно побывало в распоряжении Ростовской епархии и оказалось в частных руках. В этом доме детские и юношеские годы провел один из предводителей Белого движения Петр Врангель. Сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее в декабре сообщалось, что в Саратове после реставрации открыли музей имени Константина Федина. После проведенных на объекте работ экспозиционная площадь увеличилась в несколько раз. Объектом занималась компания «Наследие».