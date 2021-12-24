В Саратове после реставрации открыли музей имени Константина Федина

В Саратове после реставрации вновь открылся государственный музей имени Константина Федина. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на пресс-службу губернатора области Валерия Радаева.

После проведенных на объекте работ экспозиционная площадь увеличилась в несколько раз. «Теперь у музея есть возможность в большем объеме представлять всю свою богатейшую коллекцию — от писем Гоголя и Тургенева до современных выставок», — отметил глава региона.

Известно, что конкурс на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 1899-1901 годов постройки был разыгран в июле этого года. Тендер по максимальной стоимости 35,1 миллиона рублей получила реставрационно-строительная компания «Наследие».

В октябре стало известно, что во Владикавказе фасад дома-музея режиссера Евгения Вахтангова отреставрируют кирпичом XIX века. Старинное здание находится на берегу Терека, его передали театру в 2020 году. Вахтангов прожил в нем большую часть жизни, поэтому там решили создать музей с театральным залом, арт-кафе и экспозицией с воссозданием убранства XIX века, а также личными вещами и фотографиями режиссера.

