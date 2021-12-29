Российский фондовый рынок открылся падением

На открытии основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок продемонстрировал падение. Индекс Мосбиржи упал на 0,69 процента, до 37,52 пункта, индекс РТС — на 0,6 процента, до 1602 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Курсы доллара и евро остались на уровне закрытия торгов во вторник — 73,76 рубля и 83,36 рубля соответственно. Стоимость нефти марки Brent с начала дня выросла на 0,14 процента, до 78,81 доллара за баррель, марки WTI — на 0,13 процента, до 76,08 доллара.

Лидерами роста среди голубых фишек стали Мосбиржа (плюс 0,24 процента, до 151,84 рубля), «Роснефть» (плюс 0,18 процента, до 597,3 рубля) и Polymetal (плюс 0,17 процента, до 1262 рубля). Упали сильнее всех «Магнит» (минус 4,33 процента, до 5413 рубля), «Мечел» (минус 0,97 процента, до 123 рубля) и «Русал» (минус 0,91 процента, до 72,1 рубля).

По итогам года самыми доходными инвестициями в российский фондовый рынок, как следует из опроса РБК, оказались вложения в акции сырьевых компаний, таких как «Мечел» и «Распадская». Из иностранных бумаг лучшую доходность показали технологический сектор и сектор здравоохранения. Худшими инвестициями стали золото и гособлигации.