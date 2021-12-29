Названы самые доходные инвестиции года

Самую большую доходность в 2021 году принесли вложения в акции российских сырьевых компаний (например, «Мечела» и «Распадской»), такие активы назвали опрошенные РБК эксперты.

Также эксперты выделили ценные бумаги «Газпрома», «Роснефти», «Акрона» и «ФосАгро». Как уточнили аналитики, из иностранных бумаг наибольшую доходность показали технологические компании и сектор здравоохранения. А худший результат — золото и гособлигации.

В свою очередь аналитики FinExpertiza настаивают, что самыми выгодными вложениями года оказались биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка. Эти инвестинструменты позволили инвесторами приумножить свои сбережения на 25–65 процентов. Наименьшую доходность принесли евро, золото и ОФЗ — прибыль от них либо осталась на том же уровне, либо ушла в отрицательную зону.

Ранее президент исследовательской компании Bianco Research Джим Бьянко говорил, что выгодной инвестицией в 2021-м также стали подержанные автомобили. «За последние четыре месяца подержанные автомобили подорожали более чем на 20 процентов, что стало рекордным ростом. Это не только больше, чем S&P, но и чем сам биткоин. Стоимость продолжает расти. Пика на данный момент нет», — объяснил он. Биткоин вырос примерно на 5 процентов за последние четыре месяца, S&P 500 вырос на 26 процентов в этом году.

Кроме того, в 2021-м все основные активы на финансовом рынке, начиная от акций крупных IT-компаний и заканчивая биткоином, превзошли цены на винтажное вино. К примеру, бутылка вина Salon le Mesnil урожая 2002 года выросла в цене на более чем 80 процентов и сейчас стоит порядка 15,7 тысячи долларов. Для сравнения, биткоин за год вырос на 75 процентов.