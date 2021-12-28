Названы самые выгодные вложения в 2021 году

Наиболее выгодными вложениями в 2021 году оказались биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка, пишут «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza. Эти инвестинструменты позволили инвесторами приумножить свои сбережения на 25–65 процентов. Наименьшую доходность принесли евро, золото и ОФЗ — прибыль от них либо осталась на том же уровне, либо ушла в отрицательную зону.

Уже второй год подряд самыми удачливыми оказываются инвесторы биткоина — в 2021 году стоимость первой в мире криптовалюты выросла на 75,4 процента. После уплаты подоходного налога в 13 процентов россиянин, вложивший в биткоин 100 тысяч рублей, в конце года смог бы получить 65,6 тысяч рублей прибыли.

Стремительный цен рост цен на новостройки из-за программы льготной ипотеки также принес владельцам большой доход. За 12 месяцев цена квадратного метра в новостройках в среднем по России выросла на 33 процента. Третье и четвертое места в рейтинге инвестиций с наибольшей годовой доходностью заняли американские и российские акции. Инвесторы самых доходных бумаг США из S&P 500 после уплаты налога получили бы 25,7 процента дохода. Вложения 100 тысяч рублей в акции отечественных компаний принесло бы увеличило сбережения инвесторов на 16,5 тысяч рублей (с вычетом НДФЛ).

Традиционно самый легкий способ сохранить сбережения в 2021 — рублевый банковский депозит — стал менее выходным. В январе максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках равнялась 4,5 процента годовых. Соответственно, финансовый результат такой инвестиции не перекрыл бы даже годовую инфляцию в 8 процентов. Также не оправдали ожиданий валютные сбережения — доходность инвестиций в доллар оказалась нулевой, вернувшись к январскому уровню, а купившие евро россияне ушли в минус на 7,8 процентов.

Отрицательную рублевую доходность показали гособлигации, корпоративные облигации и золото. Инвестор государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) к концу года мог потерять 5,1 процента вложений, а корпоративные бонды принесли бы около 0,7 процента убытка. Прошлогодний лидер по доходности — золото — за год упало на 5,8 процента.

В конце декабря эксперты CNBC назвали самые назвали топ-5 техногигантов США с наибольшей доходностью в 2021 году. Больше остальных подорожали акции кредитной платформы Upstart (плюс 264 процента). Среди наиболее успешных отраслей оказалось производство полупроводников, облачного ПО, разработка решений в области информационной безопасности, а также финансовые технологии.