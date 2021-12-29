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Геймер заказал в интернете PlayStation 5 и получил огромную пачку риса

Огромный пакет риса вместо новой PlayStation 5 испортил Рождество геймеру

Фото: @Jouislones / Reddit

Пользователь Reddit рассказал, что заказал новую игровую консоль PlayStation 5 к Рождеству и обнаружил в коробке огромную пачку риса.

Геймер подчеркнул, что был разочарован, когда обнаружил крупу в полученной им посылке от Amazon вместо заказанной игровой консоли. Он приложил к посту фотографию посылки. В подписи к изображению он написал: «Заказал PS5 на Amazon, надо ли говорить, что мое Рождество испорчено».

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На фотографии видна полуоткрытая коробка с посылкой от Amazon и огромный пакет риса внутри вместо новой PlayStation 5. Позже геймер обновил пост и рассказал, что его попросили отправить рис обратно, чтобы ему смогли выплатить денежную компенсацию. Представитель интернет-магазина заявил: «Amazon просит покупателя связаться с нами, чтобы мы могли провести расследование».

Один из пользователей Reddit написал: «Есть и плюс: на рождественский ужин не будет проблем с рисом». Другой отметил: «Это так глупо, что даже восхитительно».

Ранее житель Великобритании Дэниел Кэрролл получил завернутые в туалетную бумагу две плитки шоколада вместо нового iPhone 13 Pro Max за тысячу фунтов стерлингов (98 тысяч рублей). Перед этим он получил несколько противоречивых уведомлений о статусе заказа: сначала он был доставлен, потом отложен, а потом снова доставлен.

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Алиса Дмитриева
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