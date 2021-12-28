Мужчина получил завернутый в туалетную бумагу шоколад вместо нового iPhone

Житель Великобритании Дэниел Кэрролл получил завернутые в туалетную бумагу две плитки шоколада вместо нового iPhone 13 Pro Max за тысячу фунтов стерлингов (98 тысяч рублей). Его историю публикует Daily Mirror.

Кэрролл рассказал, что заказал новый смартфон 2 декабря, но ближайшая дата доставки была 17 декабря. Мужчина планировал подарить телефон на Рождество, и поэтому сроки доставки имели большое значение.

17 декабря покупатель получил несколько противоречивых уведомлений о статусе заказа: сначала он был доставлен, потом отложен, потом снова доставлен. Когда ему так и не доставили посылку, он решил поехать на склад компании-перевозчика и забрать ее самостоятельно. Вернувшись домой, британец заметил, что коробка была повреждена и ненадежно закрыта.

В коробке вместо долгожданного iPhone Кэрролл обнаружил завернутые в дешевую туалетную бумагу плитки шоколада. Мужчина связался с компанией-перевозчиком, и его заверили, что вскоре вопрос решат, и он получит смартфон. Чтобы убедиться, что рождественский подарок все же доставят, британец обратился в представительство Apple, сотрудники которого заявили, что не получали никаких запросов на замену смартфона и не будут отправлять новый телефон, пока не увидят результаты расследования случившегося.

«Мы расследуем это дело в приоритетном порядке и находимся в контакте с отправителем, чтобы убедиться, что мистер Кэрролл получит замену», — отметил представитель перевозчика.

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