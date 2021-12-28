Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина получил завернутый в туалетную бумагу шоколад вместо нового iPhone

Британец получил две плитки шоколада в туалетной бумаге вместо нового iPhone

Фото: @Daniel_James201

Житель Великобритании Дэниел Кэрролл получил завернутые в туалетную бумагу две плитки шоколада вместо нового iPhone 13 Pro Max за тысячу фунтов стерлингов (98 тысяч рублей). Его историю публикует Daily Mirror.

Кэрролл рассказал, что заказал новый смартфон 2 декабря, но ближайшая дата доставки была 17 декабря. Мужчина планировал подарить телефон на Рождество, и поэтому сроки доставки имели большое значение.

17 декабря покупатель получил несколько противоречивых уведомлений о статусе заказа: сначала он был доставлен, потом отложен, потом снова доставлен. Когда ему так и не доставили посылку, он решил поехать на склад компании-перевозчика и забрать ее самостоятельно. Вернувшись домой, британец заметил, что коробка была повреждена и ненадежно закрыта.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря

В коробке вместо долгожданного iPhone Кэрролл обнаружил завернутые в дешевую туалетную бумагу плитки шоколада. Мужчина связался с компанией-перевозчиком, и его заверили, что вскоре вопрос решат, и он получит смартфон. Чтобы убедиться, что рождественский подарок все же доставят, британец обратился в представительство Apple, сотрудники которого заявили, что не получали никаких запросов на замену смартфона и не будут отправлять новый телефон, пока не увидят результаты расследования случившегося.

«Мы расследуем это дело в приоритетном порядке и находимся в контакте с отправителем, чтобы убедиться, что мистер Кэрролл получит замену», — отметил представитель перевозчика.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Лэйтон-Баззард, графство Бедфордшир, придумала изощренный и мерзкий способ мести вору, который похитил ее вино. Женщина заручилась помощью двух своих собак, Боба и Эрни, и соорудила ловушку перед своим домом для нечистых на руку прохожих.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В МИД России раскрыли подробности переговоров с США по Украине
Кулеба счел унижением для НАТО отказ от идеи расширения на Восток
Следователи показали кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии
Власти Москвы назвали число прошедших вакцинацию за год пожилых людей
Microsoft признала новые проблемы Windows 11
Российский фондовый рынок открылся ростом
Названы причины роста цен на жилье в Москве
120-килограммовая женщина переплатила за полет на вертолете и похудела вдвое
В квартире 80-летней россиянки нашли склад оружия
Девушка-боец MMA посетила матч НБА в мини-шортах
Талибы открыли огонь по женщинам в Кабуле
Доктор Мясников развеял популярные у россиян мифы о похмелье
Капитаны ВМФ стали фигурантами дела о хищениях при вооружении боевых кораблей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter