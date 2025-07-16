Врач дал советы по правильной стрижке ногтей в домашних условиях

Подолог Алонсо предупредил о врастании ногтя из-за неправильной стрижки

Подолог Эктор Алонсо заявил, что при неправильной стрижке ногтей повышается риск их врастания. В беседе с изданием Vanitatis он дал несколько советов по выполнению этой процедуры в домашних условиях.

«Стричь ногти нужно прямо. Затем необходимо подпилить острые края по бокам», — пояснил Алонсо. По его словам, так можно избежать врастания ногтей, дискомфорта и боли во время ходьбы.

Однако многие люди закругляют ноготь во время стрижки, что выглядит красиво, но не является небезопасным, уточнил врач. Дело в том, что в таком случае в период роста ноготь будет следовать заданной кривизне. В результате он станет регулярно повреждать кожу и впиваться в нее, предупредил Алонсо.

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