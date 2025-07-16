Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 16 июля 2025Забота о себе

Врач дал советы по правильной стрижке ногтей в домашних условиях

Подолог Алонсо предупредил о врастании ногтя из-за неправильной стрижки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Подолог Эктор Алонсо заявил, что при неправильной стрижке ногтей повышается риск их врастания. В беседе с изданием Vanitatis он дал несколько советов по выполнению этой процедуры в домашних условиях.

«Стричь ногти нужно прямо. Затем необходимо подпилить острые края по бокам», — пояснил Алонсо. По его словам, так можно избежать врастания ногтей, дискомфорта и боли во время ходьбы.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Однако многие люди закругляют ноготь во время стрижки, что выглядит красиво, но не является небезопасным, уточнил врач. Дело в том, что в таком случае в период роста ноготь будет следовать заданной кривизне. В результате он станет регулярно повреждать кожу и впиваться в нее, предупредил Алонсо.

Ранее иммунолог Каринэ Варданян рассказала, как защитить кожу летом. Она призвала пользоваться солнцезащитными средствами даже в пасмурные дни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

    На Западе раскрыли мотивы новых поставок Трампа Украине

    В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

    В ультиматуме Трампа России усомнились

    Заглядывающего по ночам в окна квартир мужчину с фонариком заметили в российском регионе

    58-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте

    На Западе раскрыли важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

    Российский вратарь поделился первыми впечатлениями от клуба НХЛ

    Моргенштерн выступит на дне рождения собаки

    В России указали на одну деталь ультиматума Трампа по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости