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10:43, 16 июля 2025Мир

В ультиматуме Трампа России усомнились

Политолог Умланд: Не стоит говорить о развороте в политике Трампа в отношении РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

К объявленной президентом США Дональдом Трампом угрозе о введении 100-процентных пошлин против России и ее торговых партнеров нужно относиться с осторожностью и не спешить воспринимать это как разворот в его политике по отношению к Москве. С таким заявлением в интервью газете Der Tagesspiegel выступил политолог и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.

Эксперт усомнился в угрозах Трампа Кремлю, заявив, что пока это «всего лишь объявление». «В этом смысле реакция на Украине также неоднозначна. С одной стороны, люди признают, что после нескольких месяцев ухаживания Трамп теперь обращается к главе Кремля Владимиру Путину с другой стороны. Однако они скептически относятся к тому, насколько устойчивым будет это изменение стратегии», — отметил Умланд.

Ранее аналитик заявил, что администрация Трампа извлекает выгоду из тяжелого положения Украины. Он отметил, что США внесли свой вклад в разоружение Украины после распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Они настаивали не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем доставки.

«В некотором смысле это предательство Украины», — подчеркнул он.

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