Россияне зверски избили покупательницу магазина и попали на видео

В Хабаровске мужчины и женщина зверски избили покупательницу магазина

В Хабаровске мужчины и женщина зверски избили покупательницу магазина. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленных кадрах видно, как две женщины спорят. Затем одна бросается на оппонентку с кулаками и валит ее на пол. К потасовке присоединяются мужчины.

Как утверждает Amur Mash, конфликт произошел в алкоточке на улице Суворова. Пострадавшую били ногами по голове, всему телу и лицу.

Сотрудники магазина вызвали наряд полиции, однако хулиганам удалось убежать. Пострадавшая обратилась в больницу, правоохранители начали проверку.

До этого жительница Благовещенска избила лежащего в коляске младенца в магазине. По факту случившегося была организована проверка.