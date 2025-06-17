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11:03, 17 июня 2025Россия

Россиянка избила младенца в магазине и попала на видео

Жительница Благовещенска избила лежащего в коляске младенца в магазине
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Благовещенска в магазине избила младенца, лежащего в коляске. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как россиянка трясет коляску, а затем несколько раз ударяет ребенка бутылочкой со смесью и пытается его задушить. Посетители магазина и кассиры оттаскивают ее от коляски.

Местные жители рассказали, что женщина нигде не работает, злоупотребляет спиртным и воспитывает пятерых детей. В магазин вызвали сотрудников полиции, однако родительница успела сбежать.

По факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара избила на детской площадке школьника, обидевшего ее сына.

До этого в Красноярском крае женщина напала на ребенка из-за пропажи электронной сигареты.

ЖЗЛ
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